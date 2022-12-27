Зеленский рассказал о тяжелой ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинским военнослужащим приходится нелегко на линии соприкосновения, так как армия России бросила все силы на противостояние им. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на Telegram-канал главы Украины.

Фото: ТАСС ТАСС

Зеленский указал, что Кременная, Артемовские и прочие направления в Донбассе требуют от ВСУ максимум концентрации и сил.

«Ситуация там тяжелая, мучительная», — написал он.

Глава Украины добавил, что Москва продолжает активные боевые действия против Киева и не собирается отступать.

Кроме того, Зеленский рассказал о подготовке Украины к тяжелому 2023 году: проблемы с энергетической инфраструктурой страны лишь усугубляются. По его словам, Киев планирует в кратчайшие сроки реализовать планы, озвученные ранее на расширенном совещании по итогам визита в США, которое состоялось 26 декабря.