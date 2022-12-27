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32 минуты назад

Зеленский рассказал о тяжелой ситуации на фронте

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинским военнослужащим приходится нелегко на линии соприкосновения, так как армия России бросила все силы на противостояние им. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на Telegram-канал главы Украины.

Зеленский рассказал о тяжелой ситуации на фронте
Фото: ТАССТАСС

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Зеленский указал, что Кременная, Артемовские и прочие направления в Донбассе требуют от ВСУ максимум концентрации и сил.

«Ситуация там тяжелая, мучительная», — написал он.

Глава Украины добавил, что Москва продолжает активные боевые действия против Киева и не собирается отступать.

Кроме того, Зеленский рассказал о подготовке Украины к тяжелому 2023 году: проблемы с энергетической инфраструктурой страны лишь усугубляются. По его словам, Киев планирует в кратчайшие сроки реализовать планы, озвученные ранее на расширенном совещании по итогам визита в США, которое состоялось 26 декабря.

Ранее издание The American Conservative (TAC) заявило, что США могут пойти на уступки России по поводу Донбасса и Крыма, чтобы добиться мирного урегулирования ситуации. Источник уверен, что Вашингтон «надавил» на Владимира Зеленского, поэтому в ближайшее время конфликт между Россией и Украиной может сдвинуться с мертвой точки.

В мире,Владимир Зеленский,
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