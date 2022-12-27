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46 минут назад

Ким Чен Ын считает, что КНДР в последние годы столкнулась с "трудностями и провокациями"

ТАСС

КНДР и Трудовая партия Кореи (ТПК) в последние годы столкнулись с серьезными "трудностями и провокациями" и, несмотря на достигнутые успехи, должны добиваться более амбициозных целей. Об этом, как сообщило во вторник радио "Голос Кореи", лидер страны Ким Чен Ын заявил на состоявшемся накануне открытии VI пленума ЦК ТПК.

"Трудности и провокации": Ким Чен Ын рассказал о проблемах КНДР
Фото: ТАССТАСС

По его словам, партии удалось добиться "более динамичного и более активного развития в строительстве социализма" и преодолеть после VIII съезда ТПК, который прошел в январе 2021 года, "жесткие трудности и провокации", "сравнимые с десятью годами борьбы". Какие именно трудности имелись в виду, не уточняется.

В своем докладе Ким Чен Ын, говоря о результатах работы в уходящем году, отметил успехи в военной сфере, экономике и культуре, а также наметил цели на будущее для металлургии, химической промышленности, электроэнергетики, угледобывающей отрасли и машиностроения.

Как отмечается, в ходе пленума будет рассмотрено пять вопросов, в том числе результаты работы в текущем и планы на будущий год, а также исполнение госбюджета 2022 года и проект госбюджета на следующий год.

Пленум ЦК ТПК, как ожидается, продлится несколько дней.

В мире,Чен Ким,
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