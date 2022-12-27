Раскрыты подробности расстрела семьи в донецкой Макеевке

Военный корреспондент издания «Сегодня.ру» и информационно-аналитической службы Донбасса Юрий Котенок раскрыл подробности расстрела семьи из восьми человек в городе Макеевка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По его информации, к массовому убийству причастна группа вооруженных людей, которые расправились с мирными жителями из автоматов. Также ему стало известно, что жертв добивали выстрелами в голову.