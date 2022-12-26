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27 минут назад

В Австрии министр по делам Европы допустила вступление Украины в ЕС после реформ

ТАСС

Министр по делам Европы и конституции в ведомстве федерального канцлера Австрии Каролине Эдтштадлер допустила возможность вступления Украины в Евросоюз в случае успешной реализации программы проведения реформ Киевом.

В Австрии министр по делам Европы допустила вступление Украины в ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Министр заявила, что "может представить себе вступление Украины в ЕС, если страна продолжит путь реформ".

"Украина сейчас демонстрирует невероятные амбиции и желание идти по пути в Европейский союз. Когда я ездила в Киев с делегацией европейских министров в конце ноября, я была впечатлена, насколько сильна воля показать, что эти реформы осуществляются", - добавила Эдтштадлер, чьи слова в понедельник привел австрийский телеканал Puls 24.

23 июня главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в сообщество. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине теперь нужно много работать и проводить важные реформы, чтобы продвинуться дальше по пути вступления в ЕС. В Брюсселе также отметили, что присоединиться к сообществу Киев сможет только после окончания вооруженного конфликта на территории республики.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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