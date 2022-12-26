В Австрии министр по делам Европы допустила вступление Украины в ЕС

"Украина сейчас демонстрирует невероятные амбиции и желание идти по пути в Европейский союз. Когда я ездила в Киев с делегацией европейских министров в конце ноября, я была впечатлена, насколько сильна воля показать, что эти реформы осуществляются", - добавила Эдтштадлер, чьи слова в понедельник привел австрийский телеканал Puls 24 .

23 июня главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в сообщество. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине теперь нужно много работать и проводить важные реформы, чтобы продвинуться дальше по пути вступления в ЕС. В Брюсселе также отметили, что присоединиться к сообществу Киев сможет только после окончания вооруженного конфликта на территории республики.