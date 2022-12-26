Глава МИД Украины: Киев готов провести «мирный саммит» на площадке ООН

Украина готова провести «мирный саммит» на площадке ООН в конце февраля. Об этом сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
«Киев хотел бы провести к концу февраля „мирный саммит“ на площадке ООН», — сообщил Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.
По его словам, генсек ООН возможно выступит в роли посредника.
Ранее издание Reseau International писало о том, что Запад трижды срывал возможность проведения переговоров между Москвой и Киевом. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что предпосылок для переговоров России и Украины в ближайшее время нет.