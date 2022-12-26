Украина захотела провести мирный саммит при участии ООН

Власти Украины хотели бы провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Associated Press.

Он уточнил, что Киев рассчитывает на участие в саммите главы Всемирной Организации Антониу Гутерриша в качестве возможного посредника, поскольку тот зарекомендовал себя как «эффективный посредник и эффективный переговорщик, а главное, как принципиальный и честный человек».

«Каждая война заканчивается дипломатическим путем», — сказал он.

При этом, отвечая на вопрос о приглашении России на саммит, Кулеба сказал, что такой шаг возможен только после «проведения международного суда по обвинениям в военных преступлениях».

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва рассматривает сценарий политического урегулирования конфликта на Украине. Дипломат назвал действия Украины неадекватными и подчеркнул, что киевские политики «известны своей необязательностью, недоговороспособностью и откровенной русофобией». Он назвал условие для переговоров со страной и допустил, что они состоятся без учета требований Киева.