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10 минут назад

На Украине захотели провести мирный саммит на площадке ООН

Lenta.ruиещё 1

Власти Украины хотели бы провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Associated Press.

Украина захотела провести мирный саммит при участии ООН
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он уточнил, что Киев рассчитывает на участие в саммите главы Всемирной Организации Антониу Гутерриша в качестве возможного посредника, поскольку тот зарекомендовал себя как «эффективный посредник и эффективный переговорщик, а главное, как принципиальный и честный человек».

В России назвали условие для переговоров с Украиной

«Каждая война заканчивается дипломатическим путем», — сказал он.

При этом, отвечая на вопрос о приглашении России на саммит, Кулеба сказал, что такой шаг возможен только после «проведения международного суда по обвинениям в военных преступлениях».

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва рассматривает сценарий политического урегулирования конфликта на Украине. Дипломат назвал действия Украины неадекватными и подчеркнул, что киевские политики «известны своей необязательностью, недоговороспособностью и откровенной русофобией». Он назвал условие для переговоров со страной и допустил, что они состоятся без учета требований Киева.

В конце сентября Зеленский отказался вести переговоры с Россией, пока Путин является ее лидером. В свою очередь Путин заявил о готовности Москвы вести диалог с Киевом, однако тот выступил против диалога.

В мире,Дмитрий Кулеба,Михаил Галузин,Антониу Гутерриш,Владимир Путин,МИД России,ООН,
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