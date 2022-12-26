Стало известно о взрывах в Харькове

«Сообщают о взрывах в Харькове», — говорится в тексте.
Позже эту информацию у себя в Telegram-канале подтвердил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов. Он призвал всех спрятаться в укрытиях, отметив, что удары по региону наносят ВС РФ.
При этом в Минобороны России на этот счет пока не предоставляли никакой информации.
По данным официального ресурса по оповещению граждан, в Харьковской области объявили воздушную тревогу в 19:08 по местному времени.
Напомним, что ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с 10 октября после теракта на Крымском мосту. С тех пор на территории Украины воздушная тревога звучит каждый день.