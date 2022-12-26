Стало известно о взрывах в Харькове

Вечером в понедельник, 26 декабря, в Харькове слышны взрывы. Об этом сообщает «Страна».

Фото: ТАСС ТАСС

«Сообщают о взрывах в Харькове», — говорится в тексте.

Позже эту информацию у себя в Telegram-канале подтвердил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов. Он призвал всех спрятаться в укрытиях, отметив, что удары по региону наносят ВС РФ.

При этом в Минобороны России на этот счет пока не предоставляли никакой информации.

По данным официального ресурса по оповещению граждан, в Харьковской области объявили воздушную тревогу в 19:08 по местному времени.