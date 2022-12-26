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32 минуты назад

Стало известно о взрывах в Харькове

Елена Прошина

Вечером в понедельник, 26 декабря, в Харькове слышны взрывы. Об этом сообщает «Страна».

Стало известно о взрывах в Харькове
Фото: ТАССТАСС

«Сообщают о взрывах в Харькове», — говорится в тексте.

Позже эту информацию у себя в Telegram-канале подтвердил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов. Он призвал всех спрятаться в укрытиях, отметив, что удары по региону наносят ВС РФ.

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При этом в Минобороны России на этот счет пока не предоставляли никакой информации.

По данным официального ресурса по оповещению граждан, в Харьковской области объявили воздушную тревогу в 19:08 по местному времени.

Напомним, что ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с 10 октября после теракта на Крымском мосту. С тех пор на территории Украины воздушная тревога звучит каждый день.

В мире,Олег Синегубов,Верховный суд,Минобороны России,
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