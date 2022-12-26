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47 минут назад

Саакашвили поставил условие для сдачи теста на отравление

Lenta.ru

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пройдет токсикологическую экспертизу у экспертов страны, чтобы проверить информацию о возможном отправлении политика, если образцы отправят за границу. Об условиях сообщил адвокат Илия Ломия, цитирует РИА Новости.

Саакашвили поставил условие для сдачи теста на отравление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он согласится на проведение экспертизы только в том случае, если образцы будут отправлены за границу и в процессе будет задействован собственный эксперт», — заявил он.

По словам Ломии, грузинское национальное бюро экспертизы не может провести исследование на токсикологию, это вызывает подозрения в объективности экспертов республики.

Ранее американский врач-психиатр Эрик Голдсмит заявил, что у Саакашвили, отбывающего тюремный срок, наблюдаются симптомы деменции. В свою очередь глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии Малхаз Урткмелидзе рассказал об отсутствии токсических веществ, превышающих норму, в организме политика. Он утверждает, что отравление бывшего президента не подтверждается.

1 декабря медицинские эксперты обнаружили у Саакашвили десять заболеваний. Они посоветовали освободить его из тюрьмы. Состояние политика оценивалось как тяжелое. Согласно заявлению, у экс-президента наблюдаются нейропсихические и гастроэнтерологические проблемы.

В мире,Михаил Саакашвили,
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