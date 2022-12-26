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1 час назад

В Британии ужаснулись возможного стратегического хода Путина

Елена Прошина

Независимость Шотландии может поставить Великобританию в опасную ситуацию, поскольку при таком развитии событий страна может попасть в сферу влияния России. Такое мнение в беседе с Daily Express высказал эксперт по внешней политике Азим Ибрагим.

В Британии ужаснулись возможного стратегического хода Путина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Независимость Шотландии поставит Великобританию в очень странную и опасную ситуацию, поскольку существует возможность, что президент РФ Владимир Путин попытается установить над ней контроль», — сказал он.

Эксперт пояснил, что после ухода британских компаний из независимой Шотландии Эдинбургу потребуется экономическая поддержка, которую может оказать Россия или Китай.

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Он отметил, что особый удар по стране окажет уход компаний, занимающихся страхованием жизни, ведь государство является лидером в этой сфере. При этом большая часть таких организаций уже объявила, что «им придется уйти», подчеркнул Ибрагим.

«Таким образом Шотландия окажется в очень уязвимом положении с экономической точки зрения. А когда твоя экономика не защищена, такие люди как Путин непременно постараются помочь Шотландии в надежде получить какие-то рычаги давления на нее», — считает он.

Эксперт уверен, что такой сценарий сильно ослабит Великобританию и нанесет удар по ее безопасности, ведь рядом с ней будет страна, которую «выручает деньгами Китай или Россия».

Напомним, что первый министр Шотландии Никола Стерджен не раз заявлял о планах провести референдум в 2023 году, но это пресекали бывшие британские премьер-министры. Свои действия они объясняли тем, что жители северной части острова уже выразили свою волю на этот счет в 2014 году.

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