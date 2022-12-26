В Британии ужаснулись возможного стратегического хода Путина

Независимость Шотландии может поставить Великобританию в опасную ситуацию, поскольку при таком развитии событий страна может попасть в сферу влияния России. Такое мнение в беседе с Daily Express высказал эксперт по внешней политике Азим Ибрагим.

«Независимость Шотландии поставит Великобританию в очень странную и опасную ситуацию, поскольку существует возможность, что президент РФ Владимир Путин попытается установить над ней контроль», — сказал он.

Эксперт пояснил, что после ухода британских компаний из независимой Шотландии Эдинбургу потребуется экономическая поддержка, которую может оказать Россия или Китай.

Он отметил, что особый удар по стране окажет уход компаний, занимающихся страхованием жизни, ведь государство является лидером в этой сфере. При этом большая часть таких организаций уже объявила, что «им придется уйти», подчеркнул Ибрагим.

«Таким образом Шотландия окажется в очень уязвимом положении с экономической точки зрения. А когда твоя экономика не защищена, такие люди как Путин непременно постараются помочь Шотландии в надежде получить какие-то рычаги давления на нее», — считает он.

Эксперт уверен, что такой сценарий сильно ослабит Великобританию и нанесет удар по ее безопасности, ведь рядом с ней будет страна, которую «выручает деньгами Китай или Россия».