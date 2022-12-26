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10 минут назад

Express: в Британии опасаются, что Шотландия может оказаться под влиянием России

Газета.Ruиещё 1

Эксперт по внешней политике Азим Ибрагими заявил в интервью изданию Express, что Шотландия может попасть в сферу влияния России в случае проведения успешного референдума о своей независимости.

Express: в Британии опасаются, что Шотландия может оказаться под влиянием России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эксперт считает, что после этого бизнес уйдет из автономии и Эдинбургу потребуется экономическая поддержка, которую могут оказать Россия или Китай.

«А когда вы экономически уязвимы, такие люди, как [президент России Владимир] Путин, придут, чтобы попытаться выручить Шотландию в надежде получить какое-то влияние», — утверждает Ибрагими.

По его словам, независимость Шотландии «значительно поставит под угрозу» национальную безопасность Великобритании, которая окажется в опасной ситуации, когда к северу от нее будет страна, «которую спасла Коммунистическая партия Китая или Путин».

Несколькими днями ранее Шотландская национальная партия заявила, что Шотландия должна стать независимой и вновь присоединиться к Евросоюзу и воспользоваться его преимуществами, чтобы обеспечить себе экономическое развитие.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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