Эксперт по внешней политике Азим Ибрагими заявил в интервью изданию Express, что Шотландия может попасть в сферу влияния России в случае проведения успешного референдума о своей независимости.
Эксперт считает, что после этого бизнес уйдет из автономии и Эдинбургу потребуется экономическая поддержка, которую могут оказать Россия или Китай.
«А когда вы экономически уязвимы, такие люди, как [президент России Владимир] Путин, придут, чтобы попытаться выручить Шотландию в надежде получить какое-то влияние», — утверждает Ибрагими.
По его словам, независимость Шотландии «значительно поставит под угрозу» национальную безопасность Великобритании, которая окажется в опасной ситуации, когда к северу от нее будет страна, «которую спасла Коммунистическая партия Китая или Путин».
Несколькими днями ранее Шотландская национальная партия заявила, что Шотландия должна стать независимой и вновь присоединиться к Евросоюзу и воспользоваться его преимуществами, чтобы обеспечить себе экономическое развитие.