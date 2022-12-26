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41 минуту назад

СМИ: Китай отменит карантин для прибывающих в страну

Елена Прошина

Власти КНР отменят обязательные карантины для прибывающих в страну с 8 января. Об этом сообщает AFP со ссылкой на китайские органы здравоохранения.

СМИ: Китай отменит карантин для прибывающих в страну
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Китай отменит обязательный карантин для прибывающих в страну путешественников с 8 января», — говорится в тексте.

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В AFP напомнили, что политику ослабления антиковидных мер, действующих в КНР с 2020 года, власти республики начали с декабря 2022 года. В начале месяца в Китае было отменено большинство ограничений, в том числе обязательная домашняя самоизоляция.

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