СМИ: Китай отменит карантин для прибывающих в страну

Власти КНР отменят обязательные карантины для прибывающих в страну с 8 января. Об этом сообщает AFP со ссылкой на китайские органы здравоохранения.

«Китай отменит обязательный карантин для прибывающих в страну путешественников с 8 января», — говорится в тексте.

В AFP напомнили, что политику ослабления антиковидных мер, действующих в КНР с 2020 года, власти республики начали с декабря 2022 года. В начале месяца в Китае было отменено большинство ограничений, в том числе обязательная домашняя самоизоляция.