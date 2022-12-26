Талибы опровергли запрет на получение образования женщинами

Заместитель премьер-министра Афганистана Мавлави Абдул Кабир, назначенный талибами («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация), заявил, что правительство не возражает против получения женщинами образования. Его слова приводит Bakhtar.

В ходе встречи с ассоциацией частных университетов Афганистана Кабир опроверг наличие подобного запрета и заявил, что талибы стремятся как можно скорее положить конец приостановке обучения.

22 декабря «Талибан» призвал полностью запретить образование для женщин в Афганистане. Также женщинам запретили посещать спортивные залы в стране.