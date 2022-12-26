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51 минуту назад

Талибы опровергли запрет на получение образования женщинами

Lenta.ru

Заместитель премьер-министра Афганистана Мавлави Абдул Кабир, назначенный талибами («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация), заявил, что правительство не возражает против получения женщинами образования. Его слова приводит Bakhtar.

Талибы опровергли запрет на получение образования женщинами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ходе встречи с ассоциацией частных университетов Афганистана Кабир опроверг наличие подобного запрета и заявил, что талибы стремятся как можно скорее положить конец приостановке обучения.

22 декабря «Талибан» призвал полностью запретить образование для женщин в Афганистане. Также женщинам запретили посещать спортивные залы в стране.

Впоследствии вице-президент Ирана по вопросам семьи и женщин Энсийе Хазали заявила, что страна хочет помочь гражданкам Афганистана в университетском образовании.

В мире,Талибан,
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