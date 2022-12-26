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28 минут назад

Украина намерена приостановить сотрудничество с РФ и Белоруссией по трудовой миграции

Газета.Ruиещё 1

Кабмин Украины предлагает депутатам Верховной Рады проголосовать за приостановку договоров о сотрудничестве в области трудовой миграции с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил представитель правительства Украины Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Украина намерена приостановить сотрудничество с РФ и Белоруссией
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он написал, что кабмин зарегистрировал в парламенте законопроект «О приостановлении отношения Украины с Российской Федерацией и Республикой Беларусь действия соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов». Также предлагается временно остановить протокол о внесении изменений и дополнений в соответствующее соглашение о сотрудничестве в отношениях Украины с РФ и Белоруссией.

По словам Мельничука, в случае согласования выхода республики из вышеуказанных договоренностей, существенно сузятся и останутся вне правового регулирования права украинцев-мигрантов в других странах СНГ, тоже подписывавших ранее эти соглашения.

В мире,Тарас Мельничук,Верховная Рада,Правительство Украины,
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