В США заявили о прекращении существования Украины как государства

Украина перестала существовать в качестве государства, поскольку США превратила ее в пушечное мясо с целью реализации собственных интересов.
Такое мнение у себя в Twitter-аккаунте высказал американский правозащитник Аджаму Барака.
«Люди, во имя мира, мы не можем продолжать делать вид, что что-то, называемое украинской нацией/государством с независимостью и суверенитетом, действительно существует», — написал он.
По мнению Барака, Украина потеряла свою независимость в феврале 2014 года. Сразу после этого «США превратили страну в пушечное мясо с целью реализации своих стратегических интересов», отметил правозащитник.