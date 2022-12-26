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48 минут назад

В США заявили о прекращении существования Украины как государства

Елена Прошина

Украина перестала существовать в качестве государства, поскольку США превратила ее в пушечное мясо с целью реализации собственных интересов.

В США заявили о прекращении существования Украины как государства
Фото: globallookpress.com globallookpress.com

Такое мнение у себя в Twitter-аккаунте высказал американский правозащитник Аджаму Барака.

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«Люди, во имя мира, мы не можем продолжать делать вид, что что-то, называемое украинской нацией/государством с независимостью и суверенитетом, действительно существует», — написал он.

По мнению Барака, Украина потеряла свою независимость в феврале 2014 года. Сразу после этого «США превратили страну в пушечное мясо с целью реализации своих стратегических интересов», отметил правозащитник.

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