В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
1 час назад

Зеленский рассказал о переговорах с премьером Индии

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. О них украинский лидер рассказал в своем Telegram-канале.

Зеленский рассказал о переговорах с премьером Индии
Фото: Офис президента УкраиныОфис президента Украины

По его словам, в ходе телефонного разговора он пожелал Моди продуктивного председательства в «Большой двадцатке» (G20) и понадеялся на участие Индии в реализации «формулы мира», которую ранее Зеленский озвучил в ходе саммита G20.

Кроме того, глава республики поблагодарил индийского премьера за гуманитарную помощь Киеву и поддержку Украины в ООН.

О своем видении «формулы мира» в республике Зеленский говорил в ходе онлайн-выступления на саммите G20 в ноябре. По его мнению, она должна включать в себя десять шагов, среди которых — прекращение боевых действий, а также обеспечение ядерной, энергетической и продовольственной безопасности Украины.

В мире,Владимир Зеленский,Нарендра Моди,ООН,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители