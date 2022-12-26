Зеленский рассказал о переговорах с премьером Индии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. О них украинский лидер рассказал в своем Telegram-канале.

Фото: Офис президента Украины Офис президента Украины

По его словам, в ходе телефонного разговора он пожелал Моди продуктивного председательства в «Большой двадцатке» (G20) и понадеялся на участие Индии в реализации «формулы мира», которую ранее Зеленский озвучил в ходе саммита G20.

Кроме того, глава республики поблагодарил индийского премьера за гуманитарную помощь Киеву и поддержку Украины в ООН.