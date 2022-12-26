Число погибших от зимней бури в США достигло 50 человек

По меньшей мере 50 человек погибли в США по состоянию на утро понедельника, 26 декабря, в инцидентах, связанных с зимней бурей. Об этом сообщает NBC News.

«Буря убила по меньшей мере 50 человек по состоянию на утро понедельника», — говорится в тексте.

Смертельные случаи зафиксировали в 12 штатах США: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин. При этом больше всего погибших — 14 человек — оказалось в городе Буффало на западе штата Нью-Йорк.