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53 минуты назад

Число погибших от зимней бури в США достигло 50 человек

Елена Прошина

По меньшей мере 50 человек погибли в США по состоянию на утро понедельника, 26 декабря, в инцидентах, связанных с зимней бурей. Об этом сообщает NBC News.

Число погибших от зимней бури в США достигло 50 человек
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Буря убила по меньшей мере 50 человек по состоянию на утро понедельника», — говорится в тексте.

Названо количество погибших из-за зимнего шторма в США

Смертельные случаи зафиксировали в 12 штатах США: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин. При этом больше всего погибших — 14 человек — оказалось в городе Буффало на западе штата Нью-Йорк.

В беседе с NBC News местные полицейские отметили, что людей находили «на улицах и в машинах». Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул также обратила внимание на то, что снежная буря вывела из строя электроснабжение у тысяч жителей по всему штату, только в Буффало без электричества остались 15 тысяч граждан.

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