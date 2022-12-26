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25 минут назад

Нетаньяху вступился за ЛГБТ перед сопартийцами

Lenta.ru

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступился за права ЛГБТ перед своими коллегами по коалиции. Об этом пишет американское издание Politico.

Нетаньяху вступился за ЛГБТ перед сопартийцами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Газета отмечает, что сопартийцы израильского премьера выступают за принятие законов, дискриминирующих ЛГБТ-персон. Нетаньяху пообещал, что новое правительство не будет ущемлять в правах представителей секс-меньшинств.

Депутат израильского парламента, сионист и коллега Нетаньяху по партии «Ликуд» Орит Струк накануне заявил, что «пока еще есть достаточно врачей для оказания помощи пациентам», медработники должны обладать правом отказать представителям ЛГБТ в лечении.

Другой сопартиец Нетаньяху Симха Ротман считает, что предприниматели, например хозяева гостиничного бизнеса, также должны иметь право отказывать в обслуживании ЛГБТ-персонам, «если это наносит ущерб их религиозным чувствам».

Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что подобная риторика не допустима для него и других членов «Ликуда», а парламент страны «не допустит дискриминации представителей ЛГБТ или ущемления их прав на оказание услуг, что актуально для всех граждан Израиля».

Ранее российский кинорежиссер Никита Михалков раскритиковал требования для картин-номинантов на премию «Оскар» о наличии в съемочной команде представителей меньшинств, в том числе из разных рас и ЛГБТ-сообщества. По мнению режиссера, такое требование противоречит традиционным ценностям.

28 июня в благотворительной ЛГБТ-организации Stonewall заявили, что бывший премьер Великобритании Борис Джонсон использовал тему секс-меньшинств, чтобы отвлечь внимание от политических вопросов.

В мире,Симха Ротман,Борис Джонсон,Биньямин Нетаньяху,Никита Михалков,
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