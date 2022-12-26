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15 минут назад

Пока вы не уснули: желание Украины исключить Россию из Совбеза ООН и прогноз Лукашенко на 2023 год

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

На Украине захотели исключить Россию из Совбеза ООН

Украина собирается поставить вопрос об исключении России из Совета безопасности ООН. Об этом заявил в эфире украинского телемарафона глава МИД страны Дмитрий Кулеба, пишет Ura.ru.

Украинский дипломат подчеркнул, что, по мнению Киева, после начала украинского кризиса Россия потеряла право находиться в Совбезе ООН.

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Лукашенко дал прогноз на 2023 год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал прогноз на предстоящий 2023 год. По словам лидера страны, он принесет счастье и удачу, передает «Белта».

Соответствующее заявление белорусский президент сделал по прибытии на неформальную встречу лидеров СНГ.

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Казахстан пригласил к себе ушедшие из России компании

Зарубежным фирмам, покинувшим Россию, предложили начать вести бизнес в Казахстане. Соответствующее заявление сделал Министр иностранных дел страны Мухтар Тлеуберди в эфире японского телеканала NHK, передает агентство «Прайм».

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Раскрыта причина конфликта Трусовой и Первого канала

Стало известно, что отец фигуристки Александры Трусовой Вячеслав требовал от Первого канала запретить Алексею Ягудину и Татьяне Тарасовой комментировать выступления дочери. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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ВСУ предрекли проблемы из-за «хитрого решения» США

Wikipedia Commons

США нашли хитрое решение, там намерены передать Украине комплекты JDAM, превращающие обычные боеприпасы в высокоточные. Однако у ВСУ с этой новинкой могут возникнуть проблемы. Об этом пишет РИА Новости.

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В Госдуме объяснили, кому из покинувших страну россиян повысят налоги

Новые поправки, разрабатываемые в Госдуме, предполагают исключение ряда льгот для налоговых нерезидентов, заявил замруководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

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В России ответили на планы Украины по возвращению Крыма

У Киева отсутствует четкий результативный план по возвращению Крыма, потому заявления отдельных лиц о возвращении полуострова следует воспринимать не более как часть информационной войны, нацеленной, прежде всего, на поддержку собственного населения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

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Россиянка задушила троих детей из-за «вселившихся в них бесов»

Жительница Екатеринбурга убила троих детей, она посчитала, что в них «вселились бесы». Как сообщает «КП-Екатеринбург», она сама призналась в убийстве, рассказав об этом родственникам.

Женщина расправилась с 10-летним и 15-летним сыновьями, а также с пятимесячной дочерью. По предварительной информации, она задушила их проводом.

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Актер Бурковский улетел из России вместе с семьей

Актер Андрей Бурковский улетел с семьей из России. Как сообщает «Газета.ru», в своих соцсетях он опубликовал фото с женой Ольгой и детьми из Лос-Анджелеса.

«Счастливого Рождества. Наше американское путешествие начинается», — написал он.

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В Петербурге задержали водителя автомобиля с телом на крыше

Полиция задержала водителя каршеринга, на крыше автомобиля которого было найдено тело мужчины. Об этом со ссылкой на ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пишет РИА Новости.

По данным ведомства, разбитая Kia Rio была найдена на пересечении Морской набережной и Мичманской улицы.

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В мире,Дмитрий Кулеба,Александра Трусова,Мухтар Тлеуберди,Алексей Ягудин,Дмитрий Новиков,Татьяна Тарасова,Андрей Бурковский,Андрей Исаев,Александр Лукашенко,Совбез ООН,Единая Россия,Госдума,Первый канал,
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