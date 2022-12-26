Немецкого разведчика заподозрили в передаче РФ данных об Украине

Сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (БНД), обвиненного в шпионаже в пользу России, заподозрили в передаче Москве секретных данных о ситуации на Украине, пишет Тagesschau.

Карстен Л. мог передавать России материалы с оценками происходящих на Украине событий. Генпрокуратура Германии и Федеральная разведывательная служба отказались комментировать данную информацию, сославшись на свои предыдущие пресс-релизы.