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37 минут назад

Немецкого разведчика заподозрили в передаче России данных об Украине

Lenta.ruиещё 2

Сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (БНД), обвиненного в шпионаже в пользу России, заподозрили в передаче Москве секретных данных о ситуации на Украине, пишет Тagesschau.

Немецкого разведчика заподозрили в передаче РФ данных об Украине
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Карстен Л. мог передавать России материалы с оценками происходящих на Украине событий. Генпрокуратура Германии и Федеральная разведывательная служба отказались комментировать данную информацию, сославшись на свои предыдущие пресс-релизы.

Об аресте сотрудника БНД стало известно 22 декабря. Мужчина находится под следствием по подозрению в государственной измене. По данным издания Focus, он имел доступ к секретным данным, получаемым из США и Великобритании.

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