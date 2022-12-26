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26 минут назад

«Мы должны сделать все»: в Армении призвали не допустить отъезда россиян

Лера Букина

Армянским властям следует приложить все усилия для того, чтобы россияне, уехавшие из своей страны в республику, максимально в ней задержались. Об этом заявил в понедельник армянский министр экономики Ваан Керобян в ходе заседания парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции, передает агентство «Прайм».

«Мы должны сделать все»: в Армении призвали не допустить отъезда россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В России ранее выступили за отмену преференций и введение повышенной ставки налогообложения для покинувших РФ граждан, которые работают в российских компаниях на «удаленке».

Керобян указал на активную работу властей по смягчению последствий такой меры для россиян, которые работают в Армении.

«Вы знаете о нашем отношении к проживающим и работающим в Армении гражданам России. Мы должны сделать все, чтобы они оставались в Армении как можно дольше», – подчеркнул он.

Депутат от фракции «Гражданский договор» Хачатур Сукиасян обратился к парламенту страны с просьбой не оставлять без внимания данное заявление.

Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко выступила против запрета на удаленную работу из-за рубежа для целых специальностей. Она считает, что в стране необходимо прибегнуть к точечному запрету для определенных компаний.

В мире,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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