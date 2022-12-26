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28 минут назад

В Одесской области переименовали посёлок Суворово

RT на русском

В Одесской области переименовали посёлок Суворово в Бессарабское. Об этом сообщило агентство Укринформ.

В Одесской области переименовали посёлок Суворово
Фото: RT на русскомRT на русском

По его данным, такое решение поддержало депутатское большинство местного сельсовета.

На выбор предлагалось четыре варианта нового наименования посёлка: Бессарабское, Буджацкое, Катлабужское и Шикирли-Китай.

30 ноября решение о демонтаже памятников Екатерине II и полководцу Александру Суворову приняли в Одессе.

17 ноября в Черновцах демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал демонтаж памятников Пушкину и Суворову на Украине цитатой писателя Михаила Булгакова.

В мире,Михаил Булгаков,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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