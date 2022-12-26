В Одесской области переименовали посёлок Суворово в Бессарабское. Об этом сообщило агентство Укринформ.

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По его данным, такое решение поддержало депутатское большинство местного сельсовета.

На выбор предлагалось четыре варианта нового наименования посёлка: Бессарабское, Буджацкое, Катлабужское и Шикирли-Китай.

30 ноября решение о демонтаже памятников Екатерине II и полководцу Александру Суворову приняли в Одессе.