В Одесской области переименовали посёлок Суворово в Бессарабское. Об этом сообщило агентство Укринформ.
По его данным, такое решение поддержало депутатское большинство местного сельсовета.
На выбор предлагалось четыре варианта нового наименования посёлка: Бессарабское, Буджацкое, Катлабужское и Шикирли-Китай.
30 ноября решение о демонтаже памятников Екатерине II и полководцу Александру Суворову приняли в Одессе.
17 ноября в Черновцах демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал демонтаж памятников Пушкину и Суворову на Украине цитатой писателя Михаила Булгакова.