В Израиле назвали дату присяги нового правительства Нетаньяху

Депутаты Кнессета (парламент Израиля) получили уведомления о том, что 29 декабря в 11.00 по местному времени (12.00 мск) состоится ратификация нового состава кабмина во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, передает Kan. По информации радиостанции, об этом сообщили члены правящей коалиции, в том числе партией «Ликуд».