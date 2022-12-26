В Израиле назвали дату присяги нового правительства Нетаньяху

Депутаты Кнессета (парламент Израиля) получили уведомления о том, что 29 декабря в 11.00 по местному времени (12.00 мск) состоится ратификация нового состава кабмина во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, передает Kan. По информации радиостанции, об этом сообщили члены правящей коалиции, в том числе партией «Ликуд».
«Сегодня утром (26 декабря) депутаты Кнессета были проинформированы о том, что приведение к присяге правительства запланировано на четверг (29 декабря) в 11:00. Депутаты также были проинформированы о продолжении обсуждения ряда законодательных иницатив в преддверии инаугурации», — говорится в сообщении.
Как отмечается, речь идет о проведении через парламент спорных кандидатур на посты министров. В частности, это касается лидера партии ШАС Арьера Дери, имеющего судимость, и главы «Религиозного сионизма» Бецалеля Смотрича, которого хотят назначить на должность министра, контролирующего администрацию Иудеи и Самарии.