"И это создает очень нехорошую политическую атмосферу между странами, все больше и больше закручивает спираль взаимных обвинений и взаимных угроз.



В этом году отношения межу КНДР и Южной Кореей серьезно ухудшились, особенно со второй половины года - после прихода к власти в Республике Корея нового президента Юн Сок Ёля. Он еще в своих предвыборных выступлениях заявлял о необходимости проведения еще более жесткого курса в отношении КНДР, об отказе от тех уступок, которые якобы были сделаны КНДР предыдущим либеральным президентом Мун Чжэ Ином", — заявил специалист.