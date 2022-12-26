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1 час назад

Эксперт оценил пересечение дронами КНДР границы Южной Кореи

Семён Капранов
Александр Жебин эксперт

Политолог-кореевед Александр Жебин в разговоре с Рамблером прокомментировал инцидент с пересечением северокорейскими дронами границы Южной Кореи. Специалист назвал произошедшее "серьезной акцией" со стороны Пхеньян и объяснил, чем могли быть продиктованы соответствующие действия.

Ранее в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея сообщило о проникновении в воздушное пространство страны беспилотников КНДР. По данным СМИ, в ответ на эти действия южнокорейские военные подняли авиацию, был открыт предупредительный огонь. В результате произошедшего в аэропортах Сеула приостановили выполнение гражданских авиарейсов. Отмечалось, что последний раз беспилотные летательные аппараты КНДР нарушали границу в 2017 году.

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Пока нет сообщений о том, что это были дроны-смертники, которые должны были бы нанести удары по каким-то объектам. Но это, конечно, серьезная акция со стороны Северной Кореи, если это действительно были северокорейские дроны, которые проникли в воздушное пространство Республики Корея. Думаю, что эта акция проводилась в ответ на возможные аналогичные акции со стороны США и Южной Кореи.

Сейчас это почти забытый факт, но несколько лет назад американский генерал - командующий войсками специальных операций в Южной Корее - проболтался о том, что американские силы специального назначения совершали тайные рейды на территории Северной Кореи. Тогда в горах использовались специальные малошумящие вертолеты, военные тренировались, сумели обойти систему ПВО и высадить диверсионные группы, сделать какие-то закладки. Но о таких акциях обе стороны не любят сообщать, потому что это говорит о том, что средства ПВО, средства опознавания не обеспечивают стопроцентную защиту.

И раньше были единичные случаи, когда дроны якобы северокорейского производства находили на территории Южной Кореи. Об этом писали в прессе. Не исключено, что сегодняшняя акция - своеобразный ответ на то, что в свое время делали американцы и южнокорейцы.
Александр Жебин
Александр Жебин Российский кореевед, кандидат политических наук

Специалист также подчеркнул, что в настоящее время Южная Корея создает трехступенчатую систему противовоздушной обороны, которая призвана полностью обезопасить страну от ракетного удара КНДР.

"И не исключено, что северокорейцы захотели продемонстрировать, что у них есть и другие средства для проникновения, для нанесения ударов по территории Южной Кореи на тот случай, если между сторонами вспыхнет широкомасштабный конфликт", — сказал аналитик.

По его словам, сейчас стороны действуют по принципу "острие против острия".

"Как известно, не так давно в Южной Корее состоялись крупнейшие за всю историю государства совместные с США военно-воздушные учения. В них принимали участие новейшие американские истребители-невидимки, способные нести ядерное оружие. И все это происходило в непосредственной близости от границ КНДР. Долететь до Пхеньяна от этих границ - дело нескольких минут. И, конечно, северокорейцы нервничают, они хотят продемонстрировать своим южнокорейским оппонентам, что у них есть средства, способные ответить на любые агрессивные действия", — сказал собеседник Рамблера.

Говоря о политическом фоне конфликта двух стран, Жебин отметил, что после определенного перерыва в документах Южной Кореи КНДР стала официально рассматриваться как государство-противник.

"И это создает очень нехорошую политическую атмосферу между странами, все больше и больше закручивает спираль взаимных обвинений и взаимных угроз.

В этом году отношения межу КНДР и Южной Кореей серьезно ухудшились, особенно со второй половины года - после прихода к власти в Республике Корея нового президента Юн Сок Ёля. Он еще в своих предвыборных выступлениях заявлял о необходимости проведения еще более жесткого курса в отношении КНДР, об отказе от тех уступок, которые якобы были сделаны КНДР предыдущим либеральным президентом Мун Чжэ Ином", — заявил специалист.

Еще одним фактором ухудшения отношений Пхеньяна и Сеула Жебин назвал укрепление военного альянса Южной Кореи и США.

"Возобновились крупные военные маневры, часть из которых откровенно имитируют нападение на КНДР, уничтожение военно-политического руководства страны, нанесение "хирургических" ударов и так далее. Все это вызывает повышенную нервозность в Пхеньяне. Отсюда и целая серия испытаний северокорейских ракет, с начала года их уже было порядка 65. И них восемь - это запуски баллистических ракет. Тем самым КНДР демонстрирует, что она готова защищаться, имеет средства для этого, а главное - политическую волю дать отпор возможной агрессии со стороны США и Южной Кореи", — заявил аналитик.

Сеул расценивает действия Пхеньяна как намеренную провокацию, сообщало ранее издание News1 со ссылкой на южнокорейское командование.

В мире,Александр Жебин,
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