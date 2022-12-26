Обзор иноСМИ: Запад о тактике Суровикина и переполненные больницы в Китае

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Фото: ТАСС ТАСС

В Великобритании назвали успешными действия командующего Суровикина

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Действия командующего российскими войсками в зоне специальной военной операции генерала Сергея Суровикина по укреплению линии соприкосновения войск и проведение им успешного маневра в Херсоне сделали маловероятной возможность контрнаступления ВСУ на южном направлении. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Издание отметило, что ВСУ могли бы пойти на прорыв, чтобы перерезать сухопутный коридор, связывающий Россию с Крымом.

«Но усиление оборонительных позиций снижает шансы на успешное зимнее контрнаступление Украины», - говорится в статье.

США проигрывают России битву за Арктику

США и их западные союзники не обладают достаточными ресурсами в Арктике, у Вашингтона нет необходимых технологий и инфраструктуры, а также мало опыта противостояния в этом регионе, рассказали опрошенные изданием Politico эксперты.

При этом Россия наращивает свои усилия по освоению Арктики, строит на порядок больше гражданской и военной инфраструктуры и рассчитывает контролировать новый морской путь, который может открыться по мере таяния ледников.

«Несколько американских правительственных чиновников США, участвующих в арктическом планировании, сказали в частном порядке, что они даже опасаются ядерной эскалации в регионе», - отмечают журналисты.

COVID-19 привел к переполнению больниц и моргов Китая

Китай из-за всплеска заболеваемости коронавирусом вынужден бороться с чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, с которой США и Европа столкнулись два года назад. Больницы страны переполнены, неофициальные данные говорят о резком росте числа погибших. Об этом сообщила корреспондент CBS News в Токио Элизабет Палмер.

По ее словам, такой рост заболеваемости стал последствием отказа властей Китая от программы по строгому контролю коронавируса при помощи масштабных тестирований и карантинов. При этом Пекин утверждает, что с начала месяца умерло девять человек.

«И США, и ВОЗ настаивают на том, чтобы Китай предоставил более надежные данные», - заявила она.

Поездка Путина в Минск стала «сигналом опасности» для Украины

Первый за три года официальный визит президента России Владимира Путина в Минск и его переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко «усугубили опасения» Киева по поводу возможных действий Белоруссии в украинском кризисе. Об этом пишет иранское издание Akharin Khabar.

По мнению наблюдателей, после поездки Путина в Минск на Украине заговорили о возможности реального вступления Белоруссии в СВО, либо об использовании «минского фактора нападения». В свою очередь белорусские власти отрицают возможность ввода войск на Украину, напоминает издание.

«На Украине идет борьба за то, чтобы человек остался человеком»

Украинский кризис куда шире, чем борьба между Западом и Россией за сферы влияния, «нефть, газ и долларовый порядок». Решается вопрос, «останется ли человек человеком или превратится в существо чуть лучше рептилии», заявил в интервью Borba геополитик и публицист Милорад Вукашинович.