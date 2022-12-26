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1 час назад

МИД Ирана ответил на угрозы Киева

Никита Бородкин

МИД Ирана прокомментировал заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что для борьбы с якобы осуществляющимися поставками иранских беспилотников необходимо перейти к арестам поставщиков и уничтожению производства. Как сообщает РИА Новости, официальный представитель ведомства Насер Канаани назвал угрозы безответственной риторикой.

МИД Ирана ответил на угрозы Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что ранее Канаани назвал заявления Украины о якобы передаче России иранских беспилотников необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не передавал дроны какой-либо стороне конфликта. Подоляка же потребовал перейти от «неработающих санкций» к прямой борьбе с поставками.

«МИД многократно излагал свою позицию по этому вопросу. Обвинение одних, других, Ирана не поможет Украине, ее народу и властям. Мы считаем безответственной угрожающую риторику, от какого бы органа она ни исходила», — сказал представитель МИД Ирана.

Напомним, что страны Запада неоднократно заявляли о поставках иранских беспилотников России для ведения боевых действий на Украине. Москва и Тегеран опровергают эти обвинения.

В мире,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,
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