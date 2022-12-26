МИД Ирана ответил на угрозы Киева

«МИД многократно излагал свою позицию по этому вопросу. Обвинение одних, других, Ирана не поможет Украине, ее народу и властям. Мы считаем безответственной угрожающую риторику, от какого бы органа она ни исходила», — сказал представитель МИД Ирана.