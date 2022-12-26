На Украине будут судить экс-замглавы СНБО за разгон «евромайдана»

Экс-заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины планируют судить в связи с разгоном демонстрантов «евромайдана», пршедшего 9 лет назад. Об этом заявили в офисе Генпрокурора страны.
«Экс-заместителя Секретаря СНБО будут судить за организацию разгона студенческого майдана», — уточнили в украинском ведомстве.
Обвиняемый, фамилия которого не раскрывается, устроил и контролировал разгон демонстрантов сотрудниками спецподразделения «Беркут» в ноябре 2013 года.
Поясняется, что обвиняемому инкриминируют статью под названием «организация незаконного препятствования должностным лицом проведению митингов...»
В прошлом году в Раде призвали пересмотреть события Евромайдана после штурма Капитолия. Политики подчеркнули, что теперь США должны изменить свое отношение к цветным революциям, когда из-за протестов у власти оказывались деструктивные политические силы.