На Украине будут судить экс-замглавы СНБО за разгон «евромайдана»

Экс-заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины планируют судить в связи с разгоном демонстрантов «евромайдана», пршедшего 9 лет назад. Об этом заявили в офисе Генпрокурора страны.

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«Экс-заместителя Секретаря СНБО будут судить за организацию разгона студенческого майдана», — уточнили в украинском ведомстве.

Обвиняемый, фамилия которого не раскрывается, устроил и контролировал разгон демонстрантов сотрудниками спецподразделения «Беркут» в ноябре 2013 года.

Поясняется, что обвиняемому инкриминируют статью под названием «организация незаконного препятствования должностным лицом проведению митингов...»