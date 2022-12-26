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1 минуту назад

Генпрокуратура: экс-замглавы СНБО Украины планируют судить за разгон "евромайдана"

Газета.Ru

Экс-заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины планируют судить в связи с разгоном демонстрантов «евромайдана», пршедшего 9 лет назад. Об этом заявили в офисе Генпрокурора страны.

На Украине будут судить экс-замглавы СНБО за разгон «евромайдана»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Экс-заместителя Секретаря СНБО будут судить за организацию разгона студенческого майдана», — уточнили в украинском ведомстве.

Обвиняемый, фамилия которого не раскрывается, устроил и контролировал разгон демонстрантов сотрудниками спецподразделения «Беркут» в ноябре 2013 года.

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Поясняется, что обвиняемому инкриминируют статью под названием «организация незаконного препятствования должностным лицом проведению митингов...»

В прошлом году в Раде призвали пересмотреть события Евромайдана после штурма Капитолия. Политики подчеркнули, что теперь США должны изменить свое отношение к цветным революциям, когда из-за протестов у власти оказывались деструктивные политические силы.

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