Глава ГУР Украины подтвердил службу Арестовича в разведке

Руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович ранее проходил службу в разведке. Об этом сообщает издание «Лига.net».

«Когда-то, насколько я помню, [Арестович] проходил тут службу... Это было давно, нужно поднять данные», — подчеркнул Буданов.

По его словам, точно был факт прохождения Арестовичем службы в разведке.

Примерные сроки прохождения службы в ведомстве не уточняются. Другие детали службы Арестовича в разведке больше не приведены.

Ранее Арестович заявил, что ВСУ смогут противостоять российской армии без поддержки США.