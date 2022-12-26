Глава ГУР Украины подтвердил службу Арестовича в разведке

Руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович ранее проходил службу в разведке. Об этом сообщает издание «Лига.net».
«Когда-то, насколько я помню, [Арестович] проходил тут службу... Это было давно, нужно поднять данные», — подчеркнул Буданов.
По его словам, точно был факт прохождения Арестовичем службы в разведке.
Примерные сроки прохождения службы в ведомстве не уточняются. Другие детали службы Арестовича в разведке больше не приведены.
Ранее Арестович заявил, что ВСУ смогут противостоять российской армии без поддержки США.
Также Арестович выступал против законопроекта, запрещающего использовать учебники на русском языке. Советник Зеленского считает, что запрет на использование русского языка в образовании сделает невозможным изучение естественных наук.