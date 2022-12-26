Путин не будет поздравлять Байдена с Новым годом

Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять американского коллегу Джо Байдена с Новым годом, поскольку отношения двух стран слишком далеко зашли в недружественности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков .

«Сейчас нет. Сейчас мы настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений», — цитирует РИА «Новости» Пескова.

В ответ на вопрос, относится ли это ко всем недружественным государствам, он сказал, что точно сказать не может.