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23 минуты назад

Путин не будет поздравлять Байдена с Новым годом

Парламентская газетаиещё 4

Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять американского коллегу Джо Байдена с Новым годом, поскольку отношения двух стран слишком далеко зашли в недружественности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин не будет поздравлять Байдена с Новым годом
Фото: kremlin.rukremlin.ru

«Сейчас нет. Сейчас мы настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений», — цитирует РИА «Новости» Пескова.

В ответ на вопрос, относится ли это ко всем недружественным государствам, он сказал, что точно сказать не может.

В мире,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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