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12 минут назад

СМИ: в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

Елена Прошина

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-карты Минцифры Украины.

СМИ: в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно онлайн-карте, сирены включились примерно в 12.02. жителей просят не покидать убежищ.

Ранее ДТЭК сообщила, что в Киевской и Донецкой областях происходят экстренные отключения света. В Одесской и Днепропетровской областях действуют графики стабилизационных отключений.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

Напомним, что ВС России наносят массированные удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным ФСБ, стоят украинские спецслужбы.

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