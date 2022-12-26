СМИ: в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-карты Минцифры Украины.

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Согласно онлайн-карте, сирены включились примерно в 12.02. жителей просят не покидать убежищ.

Ранее ДТЭК сообщила, что в Киевской и Донецкой областях происходят экстренные отключения света. В Одесской и Днепропетровской областях действуют графики стабилизационных отключений.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.