В кабинете главы украинской разведки заметили карту «расчлененной» России

На замеченной в кабинете главы ГУР карте Курская, Белгородская области и Кубань, в частности, были отнесены к Украине, а Калининградская область — к Германии. На вопрос журналистов о том, отражает ли это планы властей Украины «после выхода на границы 1991 года», Буданов не дал конкретного ответа.