Киев обвинил Орбана в "патологическом пренебрежении" украинцами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своими последними заявлениям демонстрирует патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, сообщается на сайте украинского МИД. Как отметили в ведомстве, венгрескому политику стоит спросить себя, хочет ли он мирного урегулирования конфликта на Украине или нет.

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Так в украинском МИД отреагировали на публикацию интервью Орбана в газете Magyar Nemzet, в котором он заявил, что украинцы могут продолжать военный конфликт до тех пор, пока США будут им помогать вооружениями и финансами. По его словам, в подобных условиях мир на Украине зависит от желания Вашингтона. Сам текст появился в газете еще 24 декабря, но реакция внешнеполитического ведомства была обнародована лишь сегодня, 27 декабря.

«Заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу ... а также его собственную политическую близорукость <…> Венгерскому лидеру стоит спросить самого себя, хочет ли он мира», — говорится в сообщении МИД Украины.

Как указали в украинском ведомстве, если Орбан заинтересован в урегулировании ситуации, то ему стоит поспособствовать этому за счет своих связей с Россией. В ведомстве также подчеркнули, что поражение Украины в конфликте якобы создаст угрозу для самой Венгрии.