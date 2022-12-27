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17 минут назад

МИД Украины обвинил Орбана в "патологическом пренебрежении" украинцами

Газета.Ruиещё 4

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своими последними заявлениям демонстрирует патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, сообщается на сайте украинского МИД. Как отметили в ведомстве, венгрескому политику стоит спросить себя, хочет ли он мирного урегулирования конфликта на Украине или нет.

Киев обвинил Орбана в "патологическом пренебрежении" украинцами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Так в украинском МИД отреагировали на публикацию интервью Орбана в газете Magyar Nemzet, в котором он заявил, что украинцы могут продолжать военный конфликт до тех пор, пока США будут им помогать вооружениями и финансами. По его словам, в подобных условиях мир на Украине зависит от желания Вашингтона. Сам текст появился в газете еще 24 декабря, но реакция внешнеполитического ведомства была обнародована лишь сегодня, 27 декабря.

«Заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу ... а также его собственную политическую близорукость <…> Венгерскому лидеру стоит спросить самого себя, хочет ли он мира», — говорится в сообщении МИД Украины.

Как указали в украинском ведомстве, если Орбан заинтересован в урегулировании ситуации, то ему стоит поспособствовать этому за счет своих связей с Россией. В ведомстве также подчеркнули, что поражение Украины в конфликте якобы создаст угрозу для самой Венгрии.

Ранее Орбан заявил, что Украина будет «воевать», пока США отправляют ей деньги и вооружение, а мир в стране наступит, если этого захотят в Вашингтоне.

В мире,Виктор Орбан,
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