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34 минуты назад

Столтенберг считает, что Швеция и Финляндия официально станут членами НАТО в 2023 году

ТАССиещё 1

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что в новом году Швеция и Финляндия официально станут членами Североатлантического альянса. Такое мнение он высказал в понедельник агентству DPA.

Столтенберг озвучил сроки принятия Швеции и Финляндии в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Генсек НАТО полагает, что процесс ратификации будет завершен своевременно и Турция не будет блокировать прием новых членов в альянс в течение длительного времени. Однако точную дату присоединения Швеции и Финляндии к НАТО Столтенберг назвать не смог.

18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, однако этот процесс немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в стране в 2016 году, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. 28 июня перед началом саммита НАТО в Мадриде прошли переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Как заявил турецкий лидер, Швеция обещала выдать более 70 лиц, причастных к террористической деятельности.

В мире,Магдалена Андерссон,Йенс Столтенберг,НАТО,
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