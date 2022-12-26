Столтенберг озвучил сроки принятия Швеции и Финляндии в НАТО

Генсек НАТО полагает, что процесс ратификации будет завершен своевременно и Турция не будет блокировать прием новых членов в альянс в течение длительного времени. Однако точную дату присоединения Швеции и Финляндии к НАТО Столтенберг назвать не смог.

18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, однако этот процесс немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в стране в 2016 году, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. 28 июня перед началом саммита НАТО в Мадриде прошли переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Как заявил турецкий лидер, Швеция обещала выдать более 70 лиц, причастных к террористической деятельности.