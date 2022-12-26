На Украине придумали комбинированный вариант возвращения Крыма

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о придуманном в Киеве комбинированном варианте возвращения Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Он заявил, что на Украине планируют возвращать полуостров «силой и дипломатией». При этом, по его словам, украинские подразделения намерены войти на территорию региона «с оружием в руках».