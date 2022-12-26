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56 минут назад

На Украине придумали комбинированный вариант возвращения Крыма

Lenta.ru

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о придуманном в Киеве комбинированном варианте возвращения Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Он заявил, что на Украине планируют возвращать полуостров «силой и дипломатией». При этом, по его словам, украинские подразделения намерены войти на территорию региона «с оружием в руках».

Зеленский заявил о начале борьбы за Крым «в головах людей»

Глава ГУР также добавил, что власти Украины хотят вернуть все утраченные территории республики, восстановив ее границы на момент 1991 года.

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