Президент США Джо Байден неоднократно попадал в неловкую ситуацию во время своих выступлений. Американский журнал Newsweek перечислил самые крупные ляпы, которые прозвучали из уст лидера страны в текущем году.

В частности, как указывает издание, 1 марта президент Соединенных Штатов перепутал украинцев и иранцев в ходе произнесения речи о специальной военной операции на Украине.

Также Newsweek обратил внимание на оплошность американского президента во время речи о правах женщин, произнесенной в начале июля. Байден прочитал вслух технические инструкции в телесуфлере.

Кроме того, как отмечает журнал, в ходе визита американского президента в Саудовскую Аравию в середине июля он и наследный принц Мухаммед бин Салман произвели удары кулак о кулак вместо рукопожатия в знак приветствия.

В сентябре Байден во время пресс-конференции по вопросам питания и здоровья окликнул конгрессвумен Джеки Валорски, погибшую летом в автокатастрофе. Позднее американский лидер принес извинения за случившееся.

Еще одна оплошность была совершена в Питтсбурге в конце октября. Тогда Байден после окончания выступления запутался, когда пытался покинуть сцену. Он не понял, куда нужно идти.

Кроме того, Байден в тот же период назвал вице-президента США Камалу Харрис «великим президентом».

Также американский президент назвал неверное количество штатов в составе страны. Он заявил, что их не 50, а 54.