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29 минут назад

В США составили топ-8 крупнейших ляпов Байдена в 2022 году

Лера Букина

Президент США Джо Байден неоднократно попадал в неловкую ситуацию во время своих выступлений. Американский журнал Newsweek перечислил самые крупные ляпы, которые прозвучали из уст лидера страны в текущем году.

В частности, как указывает издание, 1 марта президент Соединенных Штатов перепутал украинцев и иранцев в ходе произнесения речи о специальной военной операции на Украине.

Также Newsweek обратил внимание на оплошность американского президента во время речи о правах женщин, произнесенной в начале июля. Байден прочитал вслух технические инструкции в телесуфлере.

Кроме того, как отмечает журнал, в ходе визита американского президента в Саудовскую Аравию в середине июля он и наследный принц Мухаммед бин Салман произвели удары кулак о кулак вместо рукопожатия в знак приветствия.

Трамп оскорбил Байдена

В сентябре Байден во время пресс-конференции по вопросам питания и здоровья окликнул конгрессвумен Джеки Валорски, погибшую летом в автокатастрофе. Позднее американский лидер принес извинения за случившееся.

Еще одна оплошность была совершена в Питтсбурге в конце октября. Тогда Байден после окончания выступления запутался, когда пытался покинуть сцену. Он не понял, куда нужно идти.

Кроме того, Байден в тот же период назвал вице-президента США Камалу Харрис «великим президентом».

Также американский президент назвал неверное количество штатов в составе страны. Он заявил, что их не 50, а 54.

Журнал также внес и ноябрьскую оговорку Байдена. Тогда проходил саммит АСЕАН. Лидер страны выразил благодарность за организацию мероприятия премьер-министру Колумбии, а не Камбоджи, где и была организована встреча.

В мире,Видео,Джозеф Байден,
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