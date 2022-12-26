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30 минут назад

В Китае наметили углубление отношений с Россией

Lenta.ru

Китай будет укреплять и углублять стратегическое партнерство с Россией в 2023 году несмотря на давление со стороны Запада во главе с США. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, сообщает Global News.

В Китае наметили углубление отношений с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, позиция Китая по многим вопросам, включая конфликт на Украине, останется беспристрастной. Министр обвинил Вашингтон в ухудшении отношений с Пекином и выступил против международного давления с помощью торговли, технологий, и обвинений в нарушении прав человека.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин заявил, что российско-китайские отношения выдержали испытание международными перипетиями и трудностями. Об этом он сообщил на встрече с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Также Си Цзиньпин добавил, что Китай готов укреплять взаимодействие Пекина и Москвы «ради более справедливого глобального управления» имеющимися ресурсами и решения мировых проблем.

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