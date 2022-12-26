В США мужчина счел отца роботом и убил его

В США полиция задержала жителя города Митчелл (штат Индиана), который посчитал, что его отца подменили человекообразным роботом, и убил его. Об этом сообщает WXIN.

20 декабря в полицию поступил звонок от неизвестного мужчины, который рассказал, что Хейс считает своего отца роботом и собирается его уничтожить. Подъехав к дому Хейса, полицейские увидели, что он пытается выехать с придомового участка на автомобиле. Они остановили его и спросили об отце. На что Хейс ответил, что "это робот, похожий на человека". Затем Хейс указал на дом и сообщил, что "робот" лежит там и ему пришлось стрелять в него.

Сотрудники полиции задержали Хейса, а в доме обнаружили убитого мужчину, который частично был расчленен. В полицейском участке Хейс не отказался от своей версии и продолжил утверждать, что убил человекоподобного робота, а не отца. В общей сложности мужчине было предъявлено девять обвинений. В их числе не только убийство, но и избиение, а также надругательство над трупом.