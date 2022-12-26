В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
27 минут назад

В США мужчина счел отца роботом и убил его

Газета.Ru

В США полиция задержала жителя города Митчелл (штат Индиана), который посчитал, что его отца подменили человекообразным роботом, и убил его. Об этом сообщает WXIN.

В США мужчина счел отца роботом и убил его
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

20 декабря в полицию поступил звонок от неизвестного мужчины, который рассказал, что Хейс считает своего отца роботом и собирается его уничтожить. Подъехав к дому Хейса, полицейские увидели, что он пытается выехать с придомового участка на автомобиле. Они остановили его и спросили об отце. На что Хейс ответил, что "это робот, похожий на человека". Затем Хейс указал на дом и сообщил, что "робот" лежит там и ему пришлось стрелять в него.

Сотрудники полиции задержали Хейса, а в доме обнаружили убитого мужчину, который частично был расчленен. В полицейском участке Хейс не отказался от своей версии и продолжил утверждать, что убил человекоподобного робота, а не отца. В общей сложности мужчине было предъявлено девять обвинений. В их числе не только убийство, но и избиение, а также надругательство над трупом.

Ранее в США полицейские обнаружили тело мужчины, который убил супругу и покончил с собой.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители