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27 минут назад

Число жертв снежной бури в США увеличилось до 34

Газета.Ru

В США в результате сильных морозов и снежной бури погибло уже 34 человека. При этом ожидается, что число жертв ещё увеличится. Об этом сообщает Life.ru.

Число жертв снежной бури в США увеличилось до 34
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Снежный шторм убил не менее 34 человек в Соединённых Штатах и, как ожидается, заберёт ещё больше жизней после того, как некоторые жители оказались в ловушке внутри домов", — сказано в публикации.

По данным властей штата Нью-Йорк, в районе города Буффало, где за минувшие выходные выпало больше метра снежного покрова, погибло 12 человек. Стихия накрыла беспрецедентно обширную территорию от Великих озёр у границы США и Канады до реки Рио-Гранде вдоль американской границы с Мексикой. Примерно 60% граждан страны столкнулись с рядом рекомендаций или предупреждений из-за погоды.

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