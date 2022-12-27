В бундестаге раскритиковали Шольца за отказ поставлять танки Украине

Отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца предоставить Украине танки — это большая ошибка. Об этом в интервью изданию RND заявила председатель комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

«Отказ канцлера предоставить Украине танки для борьбы за выживание не только непонятен, но и тревожно недальновиден...Судя по всему, российский нарратив работает и мешает кое-кому в Канцелярии дать Украине столь необходимые танки», — отметила она.

По словам Штрак-Циммерманн, поставка танков стала бы «важным дополнением к оттеснению русских позиций», а отказ в передаче Киеву необходимой им техники она назвала «большой ошибкой».

Она отметила, что не может слышать отговорки правительства о том, что «поставка танков была бы особой провокацией для России».

«Меня злит, когда я оглядываюсь на последние несколько месяцев и вижу, какие абсурдные дискуссии у нас были. Сколько времени прошло, за которое мы могли бы помочь», — подчеркнула Штрак-Циммерманн.

Депутат также заявила, что, по ее мнению, у Германии нет выработанной стратегии помощи Украине .

«Это проблема. Всегда откликаться на украинские призывы о помощи — это не долгосрочная стратегия», — указала она.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ согласовали отказ от передачи Украине танков Leopard, на которой настаивает Киев, внутри правящей коалиции. Соответствующее решение связано с тем, что подготовка украинских военных для управления этой боевой техникой заняла бы слишком много времени.