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3 часа назад

В Сербии сообщили о «сложной ситуации» на севере Косово

Елена Прошина

Ситуация на севере непризнанного Косова сложная, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на начальника сербского Генштаба Милана Мойсиловича.

В Сербии сообщили о «сложной ситуации» на севере Косово
Фото: ТАССТАСС

По его словам, требуется присутствие вооруженных сил Сербии вдоль административной линии между автономным краем и центром страны.

«В любом случае задачи, поставленные перед сербской армией и мной как начальником Генштаба, точны и ясны и будут полностью реализованы», — заявил Мойсилович.

Ранее стало известно, что 25 декабря на севере самопровозглашенного Косова произошли автоматная стрельба и столкновения. Это случилось в населенном пункте Зубин-Поток около возведенных сербами баррикад. После этого президент Сербии Александр Вучич провел совещание с главой правительства Аной Брнабич и командованием армии страны.

До этого Вучич беседовал с командиром Командования союзных объединенных сил Североатлантического альянса в Неаполе адмиралом Стюартом Маншем. В ходе встречи стороны в основном обсуждали ситуацию вокруг Косово.

В мире,Ана Брнабич,Александр Вучич,Генштаб,НАТО,
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