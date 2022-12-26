В Сербии сообщили о «сложной ситуации» на севере Косова

Ситуация на севере непризнанного Косова сложная, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на начальника сербского Генштаба Милана Мойсиловича.
По его словам, требуется присутствие вооруженных сил Сербии вдоль административной линии между автономным краем и центром страны.
«В любом случае задачи, поставленные перед сербской армией и мной как начальником Генштаба, точны и ясны и будут полностью реализованы», — заявил Мойсилович.
Ранее стало известно, что 25 декабря на севере самопровозглашенного Косова произошли автоматная стрельба и столкновения. Это случилось в населенном пункте Зубин-Поток около возведенных сербами баррикад. После этого президент Сербии Александр Вучич провел совещание с главой правительства Аной Брнабич и командованием армии страны.
До этого Вучич беседовал с командиром Командования союзных объединенных сил Североатлантического альянса в Неаполе адмиралом Стюартом Маншем. В ходе встречи стороны в основном обсуждали ситуацию вокруг Косово.