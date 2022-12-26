В Сербии сообщили о «сложной ситуации» на севере Косова

Ситуация на севере непризнанного Косова сложная, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на начальника сербского Генштаба Милана Мойсиловича.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, требуется присутствие вооруженных сил Сербии вдоль административной линии между автономным краем и центром страны.

«В любом случае задачи, поставленные перед сербской армией и мной как начальником Генштаба, точны и ясны и будут полностью реализованы», — заявил Мойсилович.

Ранее стало известно, что 25 декабря на севере самопровозглашенного Косова произошли автоматная стрельба и столкновения. Это случилось в населенном пункте Зубин-Поток около возведенных сербами баррикад. После этого президент Сербии Александр Вучич провел совещание с главой правительства Аной Брнабич и командованием армии страны.