Арестович: США могут "кинуть" Украину

Странам невыгодно отказывать Украине в помощи, считает советник главы офиса Зеленского Арестович. Тем не менее он допустил, что США могут «кинуть» Киев после 2023 года. Но к этому моменту, предполагает политик, Украина «справится» сама.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что Киев может лишиться поддержки Вашингтона после 2023 года. Свое предположение он высказал в эфире "24 канала".

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"Может, они и кинут, конечно, но после 2023 года. За 2023 год мы справимся, мне кажется", – сказал Арестович, напомнив, что на следующий год США уже "дали бюджет" Украине.

Но все же, полагает политик, Киеву отказывать невыгодно.

"Штаты никогда не откажутся нас поддерживать. Второй Афганистан они не могут себе позволить. Тот, кто откажется от поддержки Украины, заведомо проигрывает президентские выборы", – убежден Арестович.

Он уверен: если американская сторона оставит Украину без помощи, то от Вашингтона отвернутся азиатские союзники, так как они "перебегут" к Китаю, который "обещает, что никогда не кинет".

Помимо этого, советник главы офиса Зеленского полагает, что идеологические соображения тоже не позволяют США отказаться от союзничества с Украиной, так как Вашингтон считает себя "гарантом стабильности в мире".

"Я не представляю себе ситуации прекращения поддержки Украины, наоборот, она усиливается", – добавил он.

Соответствующие вопросы журналист задал Арестовичу после того, как венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина может вести боевые действия до тех пор, пока ей помогают США.

"Украина может воевать только до тех пор, пока США поддерживают ее деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, мир будет", – сказал политик в интервью газете Magyar Nemzet.

Он подчеркнул, что Венгрия в конфликте между Москвой и Киевом придерживается собственной позиции и стоит на стороне венгров.

"Мы помогаем Украине, в наших интересах сохранить суверенную Украину и в наших интересах, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы, но не в наших интересах отказываться от всех наших экономических отношений с Россией", – констатировал Орбан.

Помощь США Украине

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Джо Байденом, впервые покинув страну во время спецоперации. В Белом доме подчеркивали, что этот официальный визит "подчеркнет непоколебимую приверженность США поддержке Украины".

Западные СМИ отмечали, что Зеленский прилетел в Вашингтон, чтобы добиться выделения дополнительной финансовой поддержки и оружия. На фоне встречи Байден поручил госсекретарю США Энтони Блинкену решить вопрос с выделением "до $1 млрд на военную помощь и военную подготовку для оказания помощи Украине".

Блинкен пояснил, что всего США потратят на Украину до $1,85 млрд, из которых $1 млрд пойдет на "укрепление противовоздушной обороны" Украины, в том числе на закупку систем ПВО Patriot. Оставшиеся $850 млн — на "помощь в области безопасности", передает Reuters.

По мнению аналитика исследовательского Института имени Катона Джордана Коэна, ВСУ смогут применить комплексы ПВО Patriot в лучшем случае в конце весны 2023 года.

"Я полагаю, что доставка и обучение работе с этой системой займет много месяцев, и из-за ограниченных поставок и затрат, я не уверен, что они [комплексы ПВО Patriot] будут использованы, по крайней мере, успешно, до конца весны 2023 года", – сказал он журналу Newsweek.

23 декабря Палата представителей США одобрила проект бюджета на 2023 год, оцениваемый в $1,7 трлн. Из этих денег большая часть – $858 млрд уйдет на потребности США в обороне, а $45 млрд – на помощь Украине и союзникам Вашингтона по НАТО. Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что не вся сумма пойдет на нужды Киева, передает Telegram-канал "Политика страны". На военную помощь уйдет $28,4 млрд. По ее словам, в эту сумму входят: $9 млрд на обеспечение ВСУ всем необходимым (от техники до разведданных), $11,88 млрд на замещение в арсеналах США оружия, уже переданного Украине, $7 млрд на Европейское командование американских войск. Еще $6 млн уйдут на оплату деятельности генинспектора Пентагона, который будет должен отчитаться конгрессу об использованных деньгах.