В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
58 минут назад

Эрдоган: Запад не пытался быть посредником в кризисе на Украине

Деловая газета "Взгляд"

Запад только активизировал провокации, а быть посредником в кризисе на Украине не пытался, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Эрдоган рассказал о попытках провокаций Запада в кризисе на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эрдоган отметил, что на этапе посредничества Турция взяли на себя эту роль в 2022 году в связи с черноморским зерновым коридором, сообщает РИА «Новости».

По его словам, целью зерновой инициативы была поставка продовольствия в нуждающиеся страны.

Напомним, 18 ноября сообщалось, что Россия в рамках зерновой сделки экспортировала более 15 млн тонн зерна.

В Иране ответили на призывы Киева ударить по оружейным заводам страны

В июне США дали прогноз по экспорту российской пшеницы на период с 1 июля 2022 года – 30 июня 2023 года, по данным аналитиков, экспорт ожидался на уровне 40 млн тонн. Между тем на период с 2021 по 2022 год США прогнозировали экспорт пшеницы из России на уровне 35 млн тонн.

В этом году в России был собран рекордный урожай пшеницы за всю современную историю – 159 млн тонн в бункерном весе, в чистом – 150 млн тонн.

По данным «Русагротранса», с начала сельскохозяйственного сезона (1 июля 2022) по ноябрь Россия экспортировала 19,8 млн тонн пшеницы, что уже на 1,4 млн тонн больше, чем годом ранее.

После начала конфликта на Украине экспорт зерна оказался заблокирован. президент России Владимир Путин заявлял, что западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.

В мире,Владимир Путин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители