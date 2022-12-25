Эрдоган рассказал о попытках провокаций Запада в кризисе на Украине

Запад только активизировал провокации, а быть посредником в кризисе на Украине не пытался, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Эрдоган отметил, что на этапе посредничества Турция взяли на себя эту роль в 2022 году в связи с черноморским зерновым коридором, сообщает РИА «Новости».
По его словам, целью зерновой инициативы была поставка продовольствия в нуждающиеся страны.
Напомним, 18 ноября сообщалось, что Россия в рамках зерновой сделки экспортировала более 15 млн тонн зерна.
В июне США дали прогноз по экспорту российской пшеницы на период с 1 июля 2022 года – 30 июня 2023 года, по данным аналитиков, экспорт ожидался на уровне 40 млн тонн. Между тем на период с 2021 по 2022 год США прогнозировали экспорт пшеницы из России на уровне 35 млн тонн.
В этом году в России был собран рекордный урожай пшеницы за всю современную историю – 159 млн тонн в бункерном весе, в чистом – 150 млн тонн.
По данным «Русагротранса», с начала сельскохозяйственного сезона (1 июля 2022) по ноябрь Россия экспортировала 19,8 млн тонн пшеницы, что уже на 1,4 млн тонн больше, чем годом ранее.
После начала конфликта на Украине экспорт зерна оказался заблокирован. президент России Владимир Путин заявлял, что западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.