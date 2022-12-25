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9 минут назад

Варданян отверг требование Азербайджана покинуть Нагорный Карабах

Илья Родин

Госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявил на митинге в Степанакерте, что не подчинится требованию властей Азербайджана покинуть регион. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на портал «Новости-Армения».

Варданян отверг требование Азербайджана покинуть Нагорный Карабах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Варданян напомнил, что борьба за Карабах продолжается свыше 30 лет. Он добавил, что у региона есть три пути.

«У нас три пути: интегрироваться в Азербайджан, уехать или бороться. Я принял свое решение 2 сентября, я здесь, борюсь, не уеду и не подчинюсь требованиям Азербайджана», - подчеркнул политик.

По его мнению, жители региона должны сделать все необходимое, чтобы увидеть независимый и счастливый Арцах.

Варданян уточнил, что люди осознают допущенные ошибки, потерю сил, произошедшие в мире изменения. Они выучили этот урок, чтобы идти дальше.

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По его оценке, Нагорный Карабах является «краеугольным камнем не только армянства, но и всего мира», самым лучшим местом на земле.

Он резюмировал, что впереди тяжелый путь из пота и крови. На фоне этого Варданян пообещал отдать все свои силы, связи, имя и имущество во имя независимого Нагорного Карабаха.

Напомним, что 23 декабря 2022 года глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов потребовал от Рубена Варданяна покинуть Нагорный Карабах.

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