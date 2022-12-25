Варданян ответил на требование Азербайджана покинуть Нагорный Карабах

По словам госминистра непризнанной республики, свой выбор он сделал в начале сентября. Выступая на всенародном митинге в Степанакерте, он напомнил, что борьба продолжается почти 35 лет, а у Карабаха есть три пути.
«Интегрироваться в Азербайджан, уехать или бороться. Я борюсь, не уеду и не подчинюсь требованиям Баку», — заявил он.
Варданян призвал делать всё, чтобы следующее поколение увидело победу — независимый и счастливый Арцах.
Два дня назад министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов потребовал от Варданяна покинуть регион.
Ранее бизнесмен отказался от российского гражданства, переехал в Нагорный Карабах и возглавил местное правительство.