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15 минут назад

Рубен Варданян отверг требование Азербайджана покинуть Нагорный Карабах

Говорит Москва

По словам госминистра непризнанной республики, свой выбор он сделал в начале сентября. Выступая на всенародном митинге в Степанакерте, он напомнил, что борьба продолжается почти 35 лет, а у Карабаха есть три пути.

Варданян ответил на требование Азербайджана покинуть Нагорный Карабах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Интегрироваться в Азербайджан, уехать или бороться. Я борюсь, не уеду и не подчинюсь требованиям Баку», — заявил он.

Варданян призвал делать всё, чтобы следующее поколение увидело победу — независимый и счастливый Арцах.

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Два дня назад министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов потребовал от Варданяна покинуть регион.

Ранее бизнесмен отказался от российского гражданства, переехал в Нагорный Карабах и возглавил местное правительство.

В мире,Джейхун Байрамов,Рубен Варданян,
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