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20 минут назад

Bloomberg: украинцы перенесли Рождество из-за России

Илья Родин

Многие украинцы решили праздновать Рождество 25 декабря вместе со христианами по всему миру. Об этом пишет Bloomberg.

Bloomberg: украинцы перенесли Рождество из-за России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что обычно православные украинцы праздновали Рождество 7 января, как и россияне. В этом году они решили изменить традиции.

«Некоторые православные украинцы решили отмечать Рождество 25 декабря, как и многие христиане по всему миру», - уточняется в публикации.

По данным агентства, причиной стала спецоперация России на Украине. Жители страны полагают, что таким образом они разрывают связи с российской культурой.

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