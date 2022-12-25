Bloomberg: украинцы перенесли Рождество из-за России

Многие украинцы решили праздновать Рождество 25 декабря вместе со христианами по всему миру. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что обычно православные украинцы праздновали Рождество 7 января, как и россияне. В этом году они решили изменить традиции.

«Некоторые православные украинцы решили отмечать Рождество 25 декабря, как и многие христиане по всему миру», - уточняется в публикации.