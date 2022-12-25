На Украине произошла утечка нефтепродуктов в Днестр

«Вчера, 24 декабря, зафиксировано попадание нефтепродуктов в реку Днестр на территории Львовской области. В результате этого обнаружено загрязнение нефтепродуктами Днестра в городе Галич (находится в Ивано-Франковской области - ред.)», - заявила она.