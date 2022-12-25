На Украине произошла утечка нефтепродуктов в Днестр

Нефтепродукты загрязнили реку Днестр на Западной Украине. Допустимый уровень превышен в 200 раз. Об этом заявила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук, передает РИА Новости.
«Вчера, 24 декабря, зафиксировано попадание нефтепродуктов в реку Днестр на территории Львовской области. В результате этого обнаружено загрязнение нефтепродуктами Днестра в городе Галич (находится в Ивано-Франковской области - ред.)», - заявила она.
По словам Онищук, лабораторные исследования показали превышение допустимых норм в 200 раз. Отмечается, что началась ликвидация чрезвычайной ситуации.
Ранее возгорание нефтепродуктов произошло на территории нефтеперерабатывающего предприятия в Белоруссии.