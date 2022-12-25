Украинские военные попали под «огненный дождь» в Марьинке

Украинские военные попали под «огненный дождь» в городе Марьинка, который расположен к западу от Донецка. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Отмечается, что против вооруженных сил Украины (ВСУ) применили огонь зажигательными боеприпасами. Ожесточенные бои за этот населенный пункт идут уже несколько месяцев.

20 декабря врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о вытеснении ВСУ в частный сектор Марьинки, где военным будет сложно обороняться. Политик отметил, что эта часть города практически разрушена, и там «зацепиться противнику не за что». После окончательного взятия населенного пункта под контроль перед российскими военнослужащими открываются для продвижения подразделений направления Кураховки и Красногоровки.