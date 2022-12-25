В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
56 минут назад

Украинские военные попали под «огненный дождь» в Марьинке

Lenta.ruиещё 1

Украинские военные попали под «огненный дождь» в городе Марьинка, который расположен к западу от Донецка. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Украинские военные попали под «огненный дождь» в Марьинке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что против вооруженных сил Украины (ВСУ) применили огонь зажигательными боеприпасами. Ожесточенные бои за этот населенный пункт идут уже несколько месяцев.

20 декабря врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о вытеснении ВСУ в частный сектор Марьинки, где военным будет сложно обороняться. Политик отметил, что эта часть города практически разрушена, и там «зацепиться противнику не за что». После окончательного взятия населенного пункта под контроль перед российскими военнослужащими открываются для продвижения подразделений направления Кураховки и Красногоровки.

Также Пушилин указал, что это позволит Вооруженным силам России образовать «своеобразные клещи в том числе и на Авдеевском направлении». Он добавил, что ВСУ выстроили мощную оборону Марьинки, оборудовали многочисленные огневые точки, траншеи и окопы.

В мире,Денис Пушилин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители