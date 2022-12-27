Во Франции раскрыли всю правду о визите Зеленского в США

Французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США выступал перед «фантомным» конгрессом. Мол, он уже не имеет ничего общего с политической действительностью в Штатах.

На своем YouTube-канале Филиппо отметил, что Зеленский ведет свою политику при поддержке американских «ястребов» и НАТО. Однако не все американские конгрессмены были рады выступлению украинского политика. Многие из них не пришли его слушать, некоторые отказались аплодировать, а республиканец Кевин Маккарти даже заключил, что «США не должны предоставлять Украине карт-бланш».