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54 минуты назад

Во Франции раскрыли всю правду о визите Зеленского в США

Свободная прессаиещё 3

Французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США выступал перед «фантомным» конгрессом. Мол, он уже не имеет ничего общего с политической действительностью в Штатах.

Во Франции раскрыли всю правду о визите Зеленского в США
Фото: ТАССТАСС

На своем YouTube-канале Филиппо отметил, что Зеленский ведет свою политику при поддержке американских «ястребов» и НАТО. Однако не все американские конгрессмены были рады выступлению украинского политика. Многие из них не пришли его слушать, некоторые отказались аплодировать, а республиканец Кевин Маккарти даже заключил, что «США не должны предоставлять Украине карт-бланш».

«Другие законодатели призвали более тщательно проверять средства, выделяемые на помощь Украине и контролировать, как они расходуются», - сказал Филиппо.

В мире,Филиппо Флориан,Кевин Маккарти,Владимир Зеленский,Европарламент,НАТО,
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