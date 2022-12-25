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31 минуту назад

Полковник Макгрегор: Зеленский потребовал от США спасти Украину

Ura.Ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский своим визитом в Вашингтон призывал США спасти его страну. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Полковник Макгрегор раскрыл, о чем на самом деле просил Зеленский в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Эти люди на пределе своих возможностей. Зеленский сказал людям в ЦРУ, Пентагоне и Белом доме, что если вы не придете и не спасете нас, то мы будем уничтожены», — заявил Макгрегор в интервью youtube-каналу Judging Freedom.

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Зеленский побывал в Вашингтоне и выступил в Конгрессе. Поводом для обсуждения стала спецоперация РФ на Украине. Американская газета The Washington Post сообщила, что Зеленский пытался убедить США, что он может победить Россию. Украина и США разошлись во взглядах по поводу завершения конфликта с Россией, считает специалист в области внешней политики Дэниэл Депетрис.

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