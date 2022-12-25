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24 минуты назад

Жители Краматорска и Славянска сообщили о взрывах

Майк Габриелян

Жители Краматорска и Славянска сообщили о взрывах в промышленных зонах. Об этом информирует сайт ВГТРК.

Жители Краматорска и Славянска сообщили о взрывах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По свидетельству очевидцев, системы ПВО пропустили по меньшей мере две ракеты в Краматорске и Славянске. Там в небо поднимаются черные клубы дыма. Какие объекты были поражены, пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что во многих областях бывшей УССР во второй раз за воскресенье, 25 декабря была объявлена воздушная тревога.

Сигналы прозвучали в Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Сирены также был слышны и на временно подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.

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